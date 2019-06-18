С начала года потребление газа в Днепре сократилось на 15%, - "Днепрогаз"

С начала 2019 года ПАО "Днепрогаз" было распределено 384,7 млн куб. м газа, что на 15% (453,2 млн куб. м) меньше объемов потребления в аналогичном периоде 2018 года. В связи с этим компания недополучила почти 32 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является основным источником для осуществления текущих ремонтов и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Снижение объемов газопотребления на 13% или на 19,8 млн куб. м специалисты компании фиксируют среди промышленных предприятий. Уменьшили объемы потребленного газа также бытовые потребители, использовав на 43,2 млн куб. м (28%) меньше газа. Теплоснабжающие предприятия снизили объемы потребленного энергоресурса на 1,6 млн куб. м (1%).

"Ситуация в газовой отрасли на сегодняшний день остается критической, - комментирует финансовый директор компании Лилия Кузнецова. – Из-за низкого уровня зарплаты, которая формируется из утвержденного госрегулятором тарифа на распределение газа, Операторы ГРМ продолжают терять квалифицированные кадры. Кроме этого, тарифы газораспределительных компаний не пересматриваются уже который год, что приводит к снижению уровня надежности и безопасности газотранспортной системы".

По словам пресс-службы, в 2018 году убытки "Днепрогаза" по предоставлению услуг по распределению голубого топлива составили 137 млн гривен. В то же время, тариф на распределение природного газа, утвержденный для ПАО "Днепрогаз" НКРЭКУ, остается неизменным и составляет 56 коп. за 1 кубометр распределенного топлива. Такая величина тарифа покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг лишь на 69%, что делает невозможным стабильное функционирование предприятия.

"Несмотря на тяжелое финансовое положение, что связано с недополучением плановой тарифной выручки и постоянными убытками, работники компании выполняют все первоочередные регламентные работы, направленные на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения населения и промышленных потребителей города. В первую очередь это касается прохождения без сбоев отопительного сезона 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.