С начала года с неплательщиков алиментов взыскали более 2 млрд гривен

Алименты взыскали в пользу более чем 0,5 млн детей

В Украине с начала 2018 года с неплательщиков алиментов взыскали более 2 млрд гривен. Об этом сообщила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

По словам Глущенко, по состоянию на 20 июля сумма средств по исполнительным документам о взыскании алиментов составляет 2,1 млрд гривен. А количество детей, в пользу которых были взысканы алименты в 2018 году, составляет почти 506 тыс. При этом на одного ребенка только за прошлый месяц взыскано в среднем 4,2 тыс. гривен.

В то же время она отметила, что Минюст не собирается останавливаться на достигнутом.

"В рамках инициативы # ЧужихДетейНеБывает2 мы разработали следующий пакет законопроектов по защите прав детей. 3 июля он был принят Верховной радой Украины. Этот пакет законопроектов направлен не только на усиление ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, но и на стимул и поддержку тех родителей, которые добросовестно выполняют свой родительский долг", - пояснила Глущенко.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, относительно 117 тыс. должников по алиментам применены ограничения.