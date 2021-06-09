С начала года "Криворожгаз" зафиксировал 137 случаев незаконного использования газа

Согласно требованиям Кодекса ГРС, за незаконное использование газа потребители должны возместить причиненные газораспределительной компании убытки. В компании отметили, что в среднем по каждому факту нарушения доначисляется около 25,5 тысяч гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, было также установлено 90 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям произведено доначисление на сумму более 1,54 млн гривен.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется при подтверждении факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа.

"То есть независимо от того просроченный срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.