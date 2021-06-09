С начала года "Криворожгаз" зафиксировал 137 случаев незаконного использования газа

За пять месяцев 2021 года АО "Криворожгаз" выявило 137 случаев несанкционированного использования газа. Из них 46 путем врезки в систему газоснабжения. За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 1,55 млн гривен доначисленных убытков.

Согласно требованиям Кодекса ГРС, за незаконное использование газа потребители должны возместить причиненные газораспределительной компании убытки. В компании отметили, что в среднем по каждому факту нарушения доначисляется около 25,5 тысяч гривен.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", - отметил технический директор АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, было также установлено 90 фактов вмешательства в работу газовых счетчиков бытовыми потребителями. Таким нарушителям произведено доначисление на сумму более 1,54 млн гривен.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется при подтверждении факта кражи газа. Если вмешательство в работу счетчика не подтверждено экспертизой, то потребитель не платит ее стоимость", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки, потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа.

"То есть независимо от того просроченный срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы - около 3 тысяч гривен и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.