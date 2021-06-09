З початку року "Криворіжгаз" зафіксував 137 випадків незаконного використання газу

За п'ять місяців 2021 року АТ "Криворіжгаз" виявило 137 випадків несанкціонованого використання газу. З них 46 шляхом врізки в систему газопостачання. За спожитий, але неоплачений газ порушники повинні заплатити понад 1,55 млн гривень донарахованих збитків.

Згідно з вимогами Кодексу ГРС, за незаконне використання газу споживачі повинні відшкодувати завдані газорозподільній компанії збитки. У компанії відзначили, що в середньому по кожному факту порушення донараховується близько 25,5 тисяч гривень.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж, не тільки протизаконно, але і несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначив технічний директор АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, було також встановлено 90 фактів втручання в роботу газових лічильників побутовими споживачами. Таким порушникам вироблено донарахування на суму понад 1,54 млн гривень.

"Експертизи газових лічильників споживачів проводяться за участю незалежних експертів метрології та стандартизації. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється при підтвердженні факту крадіжки газу. Якщо втручання в роботу лічильника не підтверджено експертизою, то споживач не платить її вартість", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що в грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни до Кодексу ГРС. Згідно зі змінами, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки, споживачеві, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу.

"Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - близько 3 тисяч гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться у повідомленні.