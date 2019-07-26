С начала года контролеры "Сумыгаза" зафиксировали более 303 тыс. показаний счетчиков

АО "Сумыгаз" ежемесячно проводит контрольное снятие показаний счетчиков газа в более 331 тыс. потребителей. В среднем одному контроллеру нужно ежемесячно посетить около 2 тыс. домовладений региона, в которых осуществляется учет газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Контрольные показания счетчиков снимают не реже, чем раз в полгода. Для подтверждения показаний специалисты осуществляют фотофиксацию приборов учета газа на мобильные телефоны. Снятия фактических показаний обеспечивает достоверность учета, что в интересах самих потребителей. Например, если потребитель допустил ошибку, передавая показатели, то расчет объема газа корректируется до фактических данных.

"Почти все контрольные показания фиксируются по инициативе газораспределительной компании. Поэтому обращаемся к потребителям с просьбой – допускать контролеров к газовым счетчикам и с пониманием отнестись к необходимости сверки данных. Если потребитель не допускает контролера к счетчику для снятия показаний - это является нарушением. В таком случае расчет оплаты за газ производится по предельным вдвое большим нормам, а показания счетчика не учитываются до момента допуска контролера к прибору учета", - рассказал начальник отдела инспектирования АО "Сумыгаз" Людмила Голубенко.

Также в пресс-службе сообщили, что с начала года специалисты общества сняли контрольные показания по заявлениям 3 тыс. клиентов. Подавляющее количество обращений от потребителей, которые передали ложные показания или несвоевременно.

"Не только контролеры фиксируют показания счетчиков газа. Это также может сделать слесарь, мастер или иной работник газораспределительной компании, во время ремонта газового оборудования, при снятии счетчика на поверку и др. Чтобы избежать мошенничества со стороны посторонних лиц, во время визита специалиста газовой компании, в АО "Сумыгаз" рекомендуют требовать служебное удостоверение, содержащее фото и есть заверенное печатью предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что потребители природного газа должны ежемесячно по состоянию на первое число, самостоятельно фиксировать показания счетчика и в течение следующих пяти дней передавать их газораспределительной компании.

"Для удобства клиентов АО "Сумыгаз" разработало сервисы с помощью которых 1-5 числа можно круглосуточно передать показания приборов учета: в "Личном кабинете" на сайте 104.ua; с помощью чат-бота 7104ua в мессенджере Viber; в мобильных приложениях 104 Mobile для пользователей смартфонами и 104 Mobile Light для пользователей iPhone", - говорится в сообщении.