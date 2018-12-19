С начала года контакт-центр "Житомиргаза" получил около 1 млн обращений

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Самым быстрым способом доступа к личному счету является Личный кабинет на сайте 104.ua

За 11 месяцев этого года контакт-центр ПАО "Житомиргаз" обработал почти 980 тыс. онлайн-обращений от жителей области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Позвонив по номеру контакт-центра или написав на электронную почту потребители передают показания газового счетчика, сверяют оплату, получают консультации по поверке приборов учета, переоформления лицевого счета, узнают причины отключения от газоснабжения и процедуру его восстановления.

В пресс-службе отмечают, что самым быстрым способом доступа к личному счету есть Личный кабинет на сайте 104.ua. Ежемесячно 50 тыс. потребителей газа Житомирской области передают показания своих именно через Личный кабинет.

"Клиенты компании имеют возможность передать показания счетчиков пятью способами. Выбор житомирян в пользу передачи показаний счетчиков через Личный кабинет мотивированное тем, что весь процесс занимает несколько минут и является абсолютно бесплатным", - отметил начальник управления клиентского сервиса Сергей Пикуль.

Информация, которая передана, сразу попадает в автоматизированную базу, что полностью исключает человеческое вмешательство при их обработке. Пользователь за несколько минут может увидеть переданные показания и начисленный текущий баланс. А дальше – оплатить онлайн или скачать счет и оплатить в любом отделении банка или "Укрпочты".