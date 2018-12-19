З початку року контакт-центр "Житомиргазу" отримав близько 1 млн звернень

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Найшвидшим способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua

За 11 місяців цього року контакт-центр ПАТ "Житомиргаз" опрацював майже 980 тис. онлайн-звернень від жителів області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту споживачі передають показання газового лічильника, звіряють оплату, отримують консультації з повірки приладів обліку, переоформлення особового рахунку, дізнаються причини відключення від газопостачання і процедуру його відновлення.

У прес-службі зазначають, що найшвидшим способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua. Щомісяця 50 тис. споживачів газу Житомирської області передають показання своїх саме через Особистий кабінет.

"Клієнти компанії мають змогу передати показання лічильників п’ятьма способами. Вибір житомирян на користь передачі показань лічильників через Особистий кабінет умотивований тим, що весь процес займає кілька хвилин і є абсолютно безкоштовним", - зазначив начальник управління клієнтського сервісу Сергій Пікуль.

Передана інформація одразу потрапляє в автоматизовану базу, що повністю виключає людське втручання при їх обробці. Користувач за кілька хвилин може побачити передані показання та нарахований поточний баланс. А далі – сплатити онлайн або завантажити рахунок і заплатити у будь-якому відділенні банку чи "Укрпошти".