ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

З початку року контакт-центр "Житомиргазу" отримав близько 1 млн звернень

Новини » Енергетика    19.12.2018 - 17:08
З початку року контакт-центр "Житомиргазу" отримав близько 1 млн звернень
Іллюстративне фото (dtek.com)

Найшвидшим способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua

За 11 місяців цього року контакт-центр ПАТ "Житомиргаз" опрацював майже  980 тис. онлайн-звернень від жителів області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту споживачі передають показання газового лічильника, звіряють оплату, отримують консультації з повірки приладів обліку, переоформлення особового рахунку, дізнаються причини відключення від газопостачання і процедуру його відновлення.

У прес-службі зазначають, що найшвидшим способом доступу до особового рахунку є Особистий кабінет на сайті 104.ua. Щомісяця 50 тис. споживачів газу Житомирської області передають показання своїх саме через Особистий кабінет.

"Клієнти компанії мають змогу передати показання лічильників п’ятьма способами. Вибір житомирян на користь передачі показань лічильників через Особистий кабінет умотивований тим, що весь процес займає кілька хвилин і є абсолютно безкоштовним", - зазначив начальник управління клієнтського сервісу Сергій Пікуль.

Передана інформація одразу потрапляє в автоматизовану базу, що повністю виключає людське втручання при їх обробці. Користувач за кілька хвилин може побачити передані показання та нарахований поточний баланс. А далі – сплатити онлайн або завантажити рахунок і заплатити у будь-якому відділенні банку чи "Укрпошти".

"Івано-Франківськгаз": занижені норми споживання газу скасовані
Новини України Житомиргаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся