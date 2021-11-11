С начала года количество зарегистрированных РРО и ПРРО выросло на 27%, - Гетманцев

В Украине идет процесс фискализации. С начала года количество зарегистрированных РРО и ПРРО выросло на 27%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram-канале.

"В свою очередь, за этот период на 66% возросло количество РРО/ПРРО, зарегистрированных физическими лицами-предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога. Хорошую динамику роста регистрации РРО/ПРРО (+150%) продемонстрировали рисковые группы ФЛП, плательщики ЕН. Общая количество РРО/ПРРО в Украине составляет 446 тыс.", - добавил Гетманцев.

Он также поблагодарил налогоплательщиков за высокий уровень общественного сознания и понимание того, что РРО - это просто и доступно.

"Хочу еще раз напомнить, что фискализация - это не о налогах, это, в первую очередь, о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", - резюмировал он.