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С начала года количество зарегистрированных РРО и ПРРО выросло на 27%, - Гетманцев

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 20:23
С начала года количество зарегистрированных РРО и ПРРО выросло на 27%, - Гетманцев Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине идет процесс фискализации. С начала года количество зарегистрированных РРО и ПРРО выросло на 27%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram-канале.

"В свою очередь, за этот период на 66% возросло количество РРО/ПРРО, зарегистрированных физическими лицами-предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога. Хорошую динамику роста регистрации РРО/ПРРО (+150%) продемонстрировали рисковые группы ФЛП, плательщики ЕН. Общая количество РРО/ПРРО в Украине составляет 446 тыс.", - добавил Гетманцев.

Он также поблагодарил налогоплательщиков за высокий уровень общественного сознания и понимание того, что РРО - это просто и доступно.

"Хочу еще раз напомнить, что фискализация - это не о налогах, это, в первую очередь, о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", - резюмировал он.

Напомним, что согласно законам №128-IX и №129-IX, принятым Верховной радой Украины 20 сентября 2019 года, с 1 января 2021 года использование РРО/ПРРО стало обязательным для ФЛП - плательщиков единого налога 2,3,4 групп. В частности, использовать РРО должны интернет-магазины, рестораны и кафе, турагентства и туроператоры, гостиницы, продавцы ювелирных изделий, текстиля, магазины секонд-хенд и все остальные, кроме плательщиков единого налога 1 группы, осуществляющих торговлю за наличные деньги на рынках.

Сначала нововведения вызвали протесты малого и среднего бизнеса, но со временем предприниматели согласились с аргументами главы финансового комитета парламента. Как свидетельствует статистика, предприниматели действительно поняли на собственном опыте, что использование кассовых аппаратов не доставляет им дополнительных неудобств.

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