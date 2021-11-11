З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%, - Гетманцев

В Україні триває процес фіскалізації. З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фінансового комітету Верховної ради Данили Гетманцева у Telegram-каналі .

"В свою чергу, за цей період на 66% зросла кількість РРО/ПРРО, зареєстрованих фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку. Хорошу динаміку зростання реєстрації РРО/ПРРО (+150%) продемонстрували ризикові групи ФОП, платники ЄП. Загальна кількість РРО/ПРРО в Україні становить 446 тис.", - додав Гетманцев.

Він також подякував платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО - це просто та доступно.

"Хочу вкотре нагадати, що фіскалізація - це не про податки, це, в першу чергу, про прозорість діяльності і цивілізовані правила ведення бізнесу", - резюмував він.