З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%, - Гетманцев
В Україні триває процес фіскалізації. З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фінансового комітету Верховної ради Данили Гетманцева у Telegram-каналі.
"В свою чергу, за цей період на 66% зросла кількість РРО/ПРРО, зареєстрованих фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку. Хорошу динаміку зростання реєстрації РРО/ПРРО (+150%) продемонстрували ризикові групи ФОП, платники ЄП. Загальна кількість РРО/ПРРО в Україні становить 446 тис.", - додав Гетманцев.
Він також подякував платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО - це просто та доступно.
"Хочу вкотре нагадати, що фіскалізація - це не про податки, це, в першу чергу, про прозорість діяльності і цивілізовані правила ведення бізнесу", - резюмував він.
Нагадаємо, що згідно до законів №128-IX та №129-IX, прийнятих Верховною радою України 20 вересня 2019 року, з 1 січня 2021 року використання РРО/ПРРО стало обов’язковим для ФОП - платників єдиного податку 2,3,4 груп. Зокрема, використовувати РРО мають Інтернет-магазини, ресторани та кафе, турагенції та туроператори, готелі, продавці ювелірних виробів, текстилю, магазини секонд-хенд та всі інші, окрім платників єдиного податку 1 групи, що здійснюють торгівлю за готівку на ринках.
Спочатку нововведення викликали протести малого та середнього бізнесу, але згодом підприємці погодилися з аргументами голови фінансового комітету парламенту. Як свідчить статистика, підприємці дійсно зрозуміли на власному досвіді, що використання касових апаратів не завдає їм додаткових незручностей.