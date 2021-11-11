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З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%, - Гетманцев

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 20:23
З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні триває процес фіскалізації. З початку року кількість зареєстрованих РРО та ПРРО зросла на 27%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови фінансового комітету Верховної ради Данили Гетманцева у Telegram-каналі.

"В свою чергу, за цей період на 66% зросла кількість РРО/ПРРО, зареєстрованих фізичними особами-підприємцями, які є платниками єдиного податку. Хорошу динаміку зростання реєстрації РРО/ПРРО (+150%) продемонстрували ризикові групи ФОП, платники ЄП. Загальна кількість РРО/ПРРО в Україні становить 446 тис.", - додав Гетманцев.

Він також подякував платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО - це просто та доступно.

"Хочу вкотре нагадати, що фіскалізація - це не про податки, це, в першу чергу, про прозорість діяльності і цивілізовані правила ведення бізнесу", - резюмував він.

Нагадаємо, що згідно до законів №128-IX та №129-IX, прийнятих Верховною радою України 20 вересня 2019 року, з 1 січня 2021 року використання РРО/ПРРО стало обов’язковим для ФОП - платників єдиного податку 2,3,4 груп. Зокрема, використовувати РРО мають Інтернет-магазини, ресторани та кафе, турагенції та туроператори, готелі, продавці ювелірних виробів, текстилю, магазини секонд-хенд та всі інші, окрім платників єдиного податку 1 групи, що здійснюють торгівлю за готівку на ринках.

Спочатку нововведення викликали протести малого та середнього бізнесу, але згодом підприємці погодилися з аргументами голови фінансового комітету парламенту. Як свідчить статистика, підприємці дійсно зрозуміли на власному досвіді, що використання касових апаратів не завдає їм додаткових незручностей.

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