С начала года "Хмельницкгаз" заменил 21 км газопроводов

Специалисты АО "Хмельницкгаз" усиленно готовятся к отопительному периоду 2020-2021 и пиковой нагрузке на газораспределительную систему области. С начала года они заменили 21 км подземных газопроводов, установили 70 отключающих устройств и 24 современных шкафных газорегуляторных пункта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас заменено более 21 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, а также установлено 70 отключающих устройств и 24 современных шкафных газорегуляторных пункта. Это обеспечит стабильную доставку природного газа в более 400 тыс семей и около 3 тыс. предприятий и учреждений Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, особое внимание специалисты уделили модернизации изношенной газораспределительной системы в Дунаевецком, Каменец-Подольском, Городоцком районах и Хмельницке, где заменены отключающие устройства на модернизированы для возможности проведения ремонтных работ без прекращения подачи газа. В то же время, капитально отремонтированы и установлены 24 мощные станции катодной защиты, а также произведена замена изношенных ШРП на современные шкафные газорегуляторные пункты производства Львовского завода RGC Production, которые надежно регулируют и поддерживают стабильное давление природного газа в распределительных сетях.

"Хмельницкгаз" усиленно готовится к отопительному периоду и круглосуточно обеспечивает стабильную доставку газа потребителям, - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч. - Однако, финансирование работ по безопасности газораспределительной системы остается на значительно более низком уровне от необходимого, учитывая еще и изношенность сетей на 38%. Также долг потребителей более чем 20 млн гривен не дает возможности полноценно проводить все работы, поскольку плата за доставку - главный источник финансирования работ, а также и для выполнения Инвестиционной программы предприятия".

Также в пресс-службе отметили, что сейчас нынешние погодные условия – оптимальный период для проведения газовиками всех технических работ, чтобы успеть полностью подготовить около 18 тысяч км газовых сетей области к бесперебойной работе и нагрузке в отопительный сезон.

"В свою очередь, АО "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов", - говорится в сообщении.