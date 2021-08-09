С начала года "Харьковгоргаз" обследовал более 500 км газовых сетей

"При КПО работники службы определяют местонахождение утечки, глубину залегания газовых сетей, проверяют сплошность изоляционного покрытия и герметичность газопроводов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, специалистами службы контроля за производством проведено полное техническое обследование 400 км газопроводов, во время которого определено техническое состояние изоляционных покрытий, металла трубы при шурфових обзорах и осуществлен коррозионную диагностику газопроводов.

"Обследование происходит при помощи высокоточных и высокочувствительных приборов, по результатам которых принимается решение о возможной дальнейшей эксплуатации газопроводов и включение их в план капитальных ремонтов и реконструкции объектов системы газоснабжения. Благодаря современному оборудованию значительно сокращается время поиска поврежденных сетей и точно определяются места утечек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наибольший объем работ комплексного приборного обследования подземных газопроводов проводится в летний период до промерзания и после полного оттаивания почвы. До конца 2021 года специалисты службы КПО обследуют еще около 800 км газораспределительных сетей Харькова.