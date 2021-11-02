С начала года "Днепрогаз" поверил 11 тысяч счетчиков

"По результатам работы в 2021 году более 3 тысячи счетчиков, а это почти 28% от общего количества поверенных приборов, были признаны непригодными к дальнейшему использованию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что процедура поверки, предусмотренная действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет газа и обеспечивает начисления за корректные объемы использованного энергоресурса.

"В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. Потребителям не нужно беспокоиться о том, как и когда поверять счетчик. За сроками поверки следят специалисты управления метрологии "Днепрогаза". В случае наступления даты поверки потребителей заранее предупреждают и согласовуют дату и время снятия счетчиков", - комментирует главный метролог компании Олег Петрик.

По словам пресс-службы, на работу счетчика могут влиять различные факторы. Например, длительный срок и ненадлежащие условия эксплуатации, износ механизмов, сторонние вмешательства в его работу. Так, с начала года специалисты "Днепрогаза" зафиксировали около 400 фактов вмешательств в приборы учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители должны будут оплатить ущерб, нанесенный газораспределительной компании. Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.