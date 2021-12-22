С начала года аварийщики "Криворожгаза" выполнили более 8 тысяч заявок

С начала 2021 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от потребителей 8251 заявку, из которых почти 6000 - об утечке газа.

"Наиболее распространенные причины - самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов, несоблюдение требований безопасности и отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что 8 аварийных бригад АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжая на вызовы и ликвидируя аварийные ситуации. Большинство утечек и аварий можно избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних сетей.

"Почти 70% вызовов АДС связаны с запахом газа в помещениях, где установлены газовые приборы, и в подъездах, т.е. утечки происходят на внутридомовых сетях. Про их обслуживание должны позаботиться владелецы или балансодержатель, заключив договор на техническое обслуживание", - рассказывает директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, проводить техническое обслуживание может компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал.

"Все работы и стоимость техобслуживания определяется индивидуально для каждого потребителя в зависимости от установленного оборудования. Узнать информацию и подписать договор можно в 104.ua клиентских пространствах, которые обслуживают клиентов АО "Криворожгаз" или проконсультироваться по телефонам контакт-центра 067 62 92 104, 056 46 26 104", - говорится в сообщении.

Также в прес-службе напомнили, что по закону "О жилищно-коммунальных услугах", Оператор ГРМ отвечает за распределительные газопроводы. За внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах ответственны владельцы, за общие сети в многоэтажках - балансодержатель (ОСМД, управляющая компания или другое предприятие, которое предоставляет услугу по содержанию дома). В утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа затраты на эти работы не заложены.

"Граница, где начинается внутридомовая сеть, определяется актом балансовой принадлежности - как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. Фактически, внутридомовые сети - это все газовые сети от вентиля на входе в дом: газовые трубы на фасадах домов и внутри помещений, а также подключенное к ним оборудование", - говорится в сообщении.