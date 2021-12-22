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З початку року аварійники "Криворіжгазу" виконали понад 8 тисяч заявок

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Кривий Ріг, Середа 22 грудня 2021 15:05
З початку року аварійники "Криворіжгазу" виконали понад 8 тисяч заявок Фото: газова труба (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

З початку 2021 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Криворіжгаз" прийняла від споживачів 8251 заявку, з яких майже 6000 - про витік газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Найбільш поширені причини-самовільне втручання споживачів в систему газопостачання, заміна газових приладів, недотримання вимог безпеки і відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що 8 аварійних бригад АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджаючи на виклики і ліквідуючи аварійні ситуації. Більшість витоків і аварій можна уникнути за умови проведення регулярного технічного обслуговування внутрішніх мереж.

"Майже 70% викликів АДС пов'язані з запахом газу в приміщеннях, де встановлені газові прилади, і в під'їздах, тобто витоку відбуваються на внутрішньобудинкових мережах. Про їх обслуговування повинні подбати власники або балансоутримувач, уклавши договір на технічне обслуговування", - розповідає директор технічний АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

За словами прес-служби, проводити технічне обслуговування може компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, відповідну матеріально-технічну базу і спеціально навчений персонал.

"Всі роботи і вартість техобслуговування визначається індивідуально для кожного споживача в залежності від встановленого обладнання. Дізнатися інформацію і підписати договір можна в 104.ua клієнтських просторах, які обслуговують клієнтів АТ "Криворіжгаз" або проконсультуватися за телефонами контакт-центру 067 62 92 104, 056 46 26 104", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що за законом "Про житлово-комунальні послуги", Оператор ГРМ відповідає за розподільні газопроводи. За внутрішні мережі і газове обладнання в квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі в багатоповерхівках - балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку). У затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу витрати на ці роботи не закладені.

"Межа, де починається внутрішньобудинкова мережа, визначається актом балансової належності - як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. Фактично, внутрішньобудинкові мережі - це все газові мережі від вентиля на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків і всередині приміщень, а також підключене до них обладнання", - йдеться в повідомленні.

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