С начала года аварийная служба "Хмельницкгаза" выезжала на более 7 тыс. вызовов

Служба экстренного реагирования 104 АО "Хмельницкгаз" с начала года выезжала к потребителям 7100 раз. По более 80% заявок обнаружены и ликвидированы утечки газа на внутридомовых системах газоснабжения, приборах учета, а также проведены ремонтно-наладочные работы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В январе-апреле 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Хмельницкгаз" осуществила 7,1 тыс. выездов по аварийным заявкам потребителей. В том числе и в самые отдаленные сельские населенные пункты области. Таким образом, только за время карантина - обработано почти 2 тыс. вызовов, среди которых утечки газа составили почти 90%. Среди всех звонков на экстренную службу 104 – больше всего приходится на города Хмельницкий, Славуту и ​​Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в условиях карантина аварийно-диспетчерская служба работает с особой ответственностью. АО "Хмельницкгаз" максимально обезопасил от инфицирования как своих работников, так и клиентов, предоставив все необходимые средства индивидуальной защиты. По словам пресс-службы, спецавтотранспорт проходит санитарную обработку после каждого выезда, а аварийщики работают исключительно в защитных костюмах, щитках, масках и перчатках.

"Понимая всю ответственность за безопасность потребителей, особенно в нелегкое время карантина, "Хмельницкгаз" максимально направил усилия на бесперебойную доставку газа и недопущения аварийных ситуаций, - говорит технический директор Дмитрий Дидыч. - Нагрузка на газораспределительную компанию значительно возросла, а средств из существующего тарифа на распределение ощутимо не хватает, особенно на обновление спецавтомобилей аварийной службы, которые давно исчерпали свой ресурс, однако, должны максимально оперативно добраться до потребителя за десятки километров в самые далекие села области ".

Также в пресс-службе отметили, что в Хмельницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 19 подразделений аварийно-диспетчерской службы "Хмельницкгаза". Даже в самые отдаленные точки аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут времени.