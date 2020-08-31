С начала года аварийная служба "Днепрогаза" обработала почти 12 тысяч вызовов

За 8 месяцев 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Днепрогаз" отреагировала на 11,6 тысяч вызовов от потребителей. Из них 7,6 тысяч касались утечек газа из газораспределительных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение 2020 года около 66% заявок, обработанных диспетчерами АДС, были связаны с утечками газа, остальные - с неполадками в работе газовых приборов. Отмечается, что утечка голубого топлива в помещении может возникнуть вследствие самостоятельной замены газового оборудования, вмешательства в систему непрофессионалов, неисправное техническое состояние или использование устаревшего оборудования, которое требует капитального ремонта.

"С начала действия карантина бригады аварийно-диспетчерской службы "104" отрабатывают вызовы от горожан в чрезвычайном режиме так же как медики или спасатели, - отмечает технический директор АО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваний. - Ежедневно диспетчеры службы "104" получают до сотни вызовов от днепрян. В период карантина аварийщики проработали больше 7 тысяч обращений от наших клиентов. Около 4,5 тысяч заявок касались имеющихся утечек из газовых сетей".

В пресс-службе отметили, что за оперативной помощью аварийной газовой службы ежедневно обращаются в среднем 70 потребителей газа.

"Для своевременного реагирования на вызовы клиентов автомобильный парк АДС укомплектован современными автомобилями Volkswagen Transporter, специальными инструментами и другими техническими средствами. Однако тариф на распределение природного газа, который утвержден НКРЭКУ для АО "Днепрогаз" с 1 июля 2020 является экономически необоснованным и недостаточным для обеспечения полноценной работы всех подразделений компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, из-за недополучения средств компания финансирует только приоритетные направления работы: срочные ремонты систем газоснабжения, расходы на функционирование аварийной службы "104", локализацию утечек газа, выплату заработной платы работникам, обслуживание клиентов компании.

"Накопленные убытки не позволяют "Днепрогазу" в полной мере осуществлять все запланированные работы на газовых сетях в рамках Плана развития газораспределительной системы, проводить реконструкцию устаревшего оборудования и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки", - говорится в сообщении.