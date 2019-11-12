С начала года АДС "Ивано-Франковскгаза" обработала свыше 23 тыс. вызовов

За 10 месяцев текущего года в адрес аварийно-диспетчерской службы АО "Ивано-Франковскгаз" поступило более 23 тыс. вызовов разного уровня опасности. Наибольшее количество вызовов приходится на отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Увеличение количества вызовов вызвано самовольным установлением потребителями газовых приборов для обогрева помещений, вмешательством в конструкцию системы газоснабжения и газовых приборов, а также их ненадлежащее техническое состояние.

"Больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. К примеру, если в теплый период 9 тыс. заявок за пол года, то зимой их количество возрастает на 40%", - говорит главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Витрикуш.

Основными причинами обращений среди потребителей Прикарпатья являются утечки газа, что составляет почти 90% от всех заявок. Остальные вызовы связаны с механическими повреждениями и неисправностью газовых приборов и оборудования.

В настоящее время главной проблемой аварийно-диспетчерской службы, отмечают в "Ивано-Франковскгазе", остается самортизированность транспорта. Большая половина спецавтомобилей требует замены. Однако средств на это в тарифе не предусмотрено. В то же время, замена устаревшего транспорта позволила бы ускорить время реагирования на вызовы.

"Скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому работники "Ивано-Франковскгаз" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях: принимают участие в смотр-конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Так, в течение этого года было отработано 17 тренировочных занятий в условиях приближенных к реальным", - говорится в сообщении.