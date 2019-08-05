С начала года АДС "Хмельницкгаза" отработала 14 тыс. вызовов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В среднем за сутки аварийная служба газа принимает около 300 звонков

За 6 месяцев 2019 года аварийно-диспетчерская служба "Хмельницкгаза" отработала около 14 тыс. вызовов потребителей Хмельницкой области. Из них более 8 тыс. связанные с устранением утечек газа, более 5 тыс. – со срочным проведением ремонтно-наладочных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Больше половины заявок пришлось на города Хмельницкий и Каменец-Подольский, а также Старосинявский и Белогорский районы. В среднем за сутки аварийная служба газа принимает около 300 вызовов, на которые бригады оперативно выезжают во все населенные пункты области. Сейчас потребителей газа Хмельницкой области обслуживает почти 80 аварийных бригад", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что функционирование аварийно-диспетчерской службы в первую очередь требует стабильного и постоянного материально-технического обеспечения. Так, если в 2018 году расходы АО "Хмельницкгаз" на закупку только горюче-смазочных материалов для АДС составили 680 тыс. гривен, то уже в 2019 году эта статья расходов возросла до 750 тыс. гривен.

"Обеспечение круглосуточного функционирования аварийно-диспетчерской службы является для нас первоочередной и приоритетной задачей, - отмечает технический директор газораспределительной компании Дмитрий Помещик. – Однако, действующий тариф на распределение природного газа на сегодня в несколько раз ниже обоснованного уровня, а заработная плата работников самой ответственной звена - всего 5,1 тыс. гривен. При этом, специалисты имеют высокие квалификационные разряды, работают круглосуточно, без праздничных и выходных дней".

В настоящее время аварийно-диспетчерская служба "Хмельницкгаза" эксплуатирует 21 спецавтомобиль, из которых 6 машин требуют немедленной замены, еще 2 автомобиля – капитального ремонта. Поэтому только замена этих автотранспортных средств позволила бы компании тратить на топливо и обслуживание автопарка почти на 27% меньше средств, отметили в пресс-службе.