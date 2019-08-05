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З початку року АДС "Хмельницькгазу" відпрацювала 14 тис. викликів

Новини » Енергетика    05.08.2019 - 11:58
З початку року АДС "Хмельницькгазу" відпрацювала 14 тис. викликів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В середньому за добу аварійна служба газу приймає майже 300 дзвінків

За 6 місяців 2019 року аварійно-диспетчерська служба "Хмельницькгазу" відпрацювала близько 14 тис. викликів споживачів Хмельницької області. З них понад 8 тис. пов’язані з усуненням витоків газу, більше  5 тис. – з терміновим проведенням ремонтно-налагоджувальних робіт. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Більше половини заявок припало  на міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, а також  Старосинявський та Білогірський райони. В середньому за добу аварійна служба газу приймає майже 300 дзвінків, на які бригади оперативно виїжджають у всі населені пункти області. Наразі споживачів газу Хмельницької області обслуговує майже 80 аварійних бригад", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що функціонування аварійно-диспетчерської служби першочергово потребує стабільного та постійного  матеріально-технічного забезпечення. Так, якщо у 2018 році витрати АТ "Хмельницькгаз" на закупівлю лише паливно-мастильних матеріалів для АДС склали 680 тис. гривень, то вже у  2019  році ця стаття витрат зросла до 750 тис. гривень.

"Забезпечення цілодобового функціонування аварійно-диспетчерської служби  є для нас першочерговим та пріоритетним завданням, - наголошує технічний директор газорозподільної компанії Дмитро Дідич. – Однак, діючий тариф на розподіл природного газу  на сьогодні є в кілька разів нижчим обґрунтованого рівня, а заробітна плата працівників найвідповідальнішої ланки -   всього 5,1 тис. гривень. При цьому, фахівці мають найвищі кваліфікаційні розряди, працюють цілодобово, без святкових  та вихідних днів".

Наразі аварійно-диспетчерська служба "Хмельницькгазу" експлуатує 21 спецавтомобіль, з яких 6 машин потребують негайної заміни, ще 2 автомобілі – капітального ремонту. Тому лише заміна цих автотранспортних засобів дозволила б компанії витрачати на пальне та обслуговування автопарку на майже 27% менше коштів, зазначили у прес-службі.

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