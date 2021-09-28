С начала года АДС "Днепрогаза" обработала около 11 тысяч вызовов от потребителей

В течение текущего года около 66% заявок, обработанные диспетчерами АДС, были связаны с утечками газа, остальные - с неполадками в работе газовых приборов. В компании отметили, что утечка голубого топлива в помещении может возникнуть вследствие самостоятельной замены газового оборудования, вмешательства в систему непрофессионалов, неисправное техническое состояние или использование устаревшего оборудования, которое требует капитального ремонта.

"Ежедневно диспетчеры службы "104" получают до сотни вызовов от днепрян. Однако большую часть полученных аварийных заявок можно было избежать при условии проведения регулярного технического обслуживания внутренних газовых сетей потребителей", - отмечает и.о. технического директора АО "Днепрогаз" Сергей Матиенко.

Согласно действующему законодательству, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах несут их владельцы.

"Выбрать подрядную организацию, которая будет выполнять комплекс работ по техническому обслуживанию, владельцы домовладений могут по своему усмотрению. Главное, чтобы исполнители имели необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, соответствующую материально-техническую базу и квалифицированный персонал", - говорится в сообщении.

АО "Днепрогаз" предлагает жителям Днепра и Днепровского района позаботиться о собственной безопасности до начала отопительного сезона и заказать комплекс работ по техническому обслуживанию собственных газовых сетей.

"Сделать это можно в 104.ua Клиентском пространстве на ул. Паторжинского, 24. Персональный менеджер компании ответит на все вопросы и поможет заключить договор. Получить дополнительную информацию можно в Контакт-центре по телефонам: (056) 78-78-104 и (067) 62-63-104", - говорится в сообщении.