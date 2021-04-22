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С начала года 74 клиентам "Закарпатгаза" провели реконструкцию

Новина українською → Закарпатская область, Четверг 22 апреля 2021 12:50
С начала года 74 клиентам "Закарпатгаза" провели реконструкцию Фото: более 70 клиентам "Закарпатгаза" провели реконструкцию (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Предприятие "Закарпатгаз" в первом квартале 2021 года провело 74 реконструкции по заявлениям клиентов. Речь идет о комплексе работ по изменению местоположения газового оборудования (счетчика, котла, колонки, плиты) или его замены.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В 2020 году предприятие предоставило 245 услуг по реконструкции.

"Реконструкция относится к газоопасному виду работ, а самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Поэтому подчеркиваем, что реконструкцию газового оборудования должны выполнять исключительно специалисты газораспределительной компании", - пояснил начальник проектно-сметного отдела АО "Закарпатгаз" Михаил Данило.

Чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту следует обратиться к 104.ua Клиентскому пространству по месту жительства. Нужно написать заявление у персонального менеджера и предоставить пакет документов. Персональный менеджер осуществляет сопровождение клиента на всех этапах выполнения проекта и поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

АО "Закарпатгаз" предоставляет полный комплекс услуг по реконструкции - от разработки технических условий до сдачи в эксплуатацию, что существенно экономит время и средства клиента. Стоимость реконструкции системы газоснабжения зависит от сложности работ и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

"Закарпатгаз" работает под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Закарпатской области, обслуживает 275 тысяч потребителей. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 7,5 тыс. км.

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