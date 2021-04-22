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З початку року 74 клієнтам "Закарпатгазу" провели реконструкцію

Новость на русском → Закарпатська область, Четвер 22 квітня 2021 12:50
З початку року 74 клієнтам "Закарпатгазу" провели реконструкцію Фото: більше 70 клієнтам "Закарпатгазу" провели реконструкцію (facebook.com infovlgas.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Підприємство "Закарпатгаз" у першому кварталі 2021 року провело 74 реконструкції за заявами клієнтів. Йдеться про комплекс робіт зі зміни місця розташування газового обладнання (лічильника, котла, колонки, плити) або його заміни.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

У 2020 році підприємство надало 245 послуг з реконструкції.

"Реконструкція належить до газонебезпечного виду робіт, а самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Тому наголошуємо, що реконструкцію газового обладнання мають виконувати виключно фахівці газорозподільної компанії", - пояснив начальник проектно-кошторисного відділу АТ "Закарпатгаз" Михайло Данило.

Аби провести реконструкцію системи газопостачання, клієнту слід звернутися до 104.ua Клієнтського простору за місцем проживання. Потрібно написати заяву у персонального менеджера і надати пакет документів. Персональний менеджер здійснює супровід клієнта на всіх етапах виконання проекту та допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.

АТ "Закарпатгаз" надає повний комплекс послуг із реконструкції - від розробки технічних умов до здачі в експлуатацію, що суттєво економить час і кошти клієнта. Вартість реконструкції системи газопостачання залежить від складності робіт і розраховується у кожному випадку індивідуально.

"Закарпатгаз" працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області, обслуговує 275 тисяч споживачів. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис. км.

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