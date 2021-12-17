С начала агрессии РФ задержано более 1 тысячи российских наемников, - СБУ

По информации ведомства, за этот период также были разоблачены и задержаны 133 агенты иностранных спецслужб, пресечена деятельность 6 террористических групп и ликвидирован 210 схронов с оружием.

"Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, которые разработала и осуществила военная контрразведка СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам", - говорится в сообщении.

В частности, было начато более 7 тысяч уголовных производств по преступлениям против госбезопасности Украины, а 688 приговоров суда вступили в силу.

Один из громких случаев, по данным СБУ, - попытка угона на территорию РФ украинского самолета-разведчика Су-24МР в 2014 году.

Его пытался осуществить командир экипажа-спарки одной из воинских частей, дислоцированных в Хмельницкой области, которого завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

"Он должен был совершить посадку самолета на аэродроме в РФ из-за якобы неисправности бортового оборудования. Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке совершения преступления. А суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК, приговорив к 12 годам лишения свободы", - добавляют в ведомстве.

Фото: с начала агрессии РФ задержано более 1 тысячи российских наемников (ssu.gov.ua)