НАБУ завершило следствие по делу Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование дела нардепа Ярослава Дубневича, который подозревается в хищении 93,28 млн гривен "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.

По версии следствия, Дубневич с сообщниками организовал схему, в результате которой Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в течение декабря 2015 - марта 2017 закупал стрелочную продукцию по завышенным ценам.

Данную продукцию в Украине производит только Днепропетровский стрелочный завод, но УЗ не покупала ее напрямую, а воспользовалась посредниками ООО "Арго" и "Корпорация КРТ", бенефициаром одного из них является Дубневич.

Следствие отмечает, что стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества: Днепропетровский стрелочный завод продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн гривен, "Корпорация КРТ" продала ее компании "Арго" за 631,4 млн гривен (+20%), а "Арго" перепродала УЗ за 637,9 млн гривен (+ 1%). При этом продукция была доставлена "​Укрзализныце" непосредственно с завода.

В результате этих действий филиалу УЗ нанесено 93,28 млн гривен убытков. Следствие выяснило, что деньги участники коррупционной схемы распределили между собой.

Напомним, прошлой осенью Верховная рада сняла с Дубневича неприкосновенность, а Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен, позже сумма была снижена до 90 млн.