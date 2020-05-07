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НАБУ завершило расследование по делу о растрате более 25 млн гривен в "ВостГОК"

Новости » Общество     07.05.2020 - 16:21
НАБУ завершило расследование по делу о растрате более 25 млн гривен в "ВостГОК"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экс-заместитель гендиректора "ВостГОК" и директор общества организовали схему по закупке серы по завышенным ценам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование в отношении двух подозреваемых в растрате 25,4 миллиона гривен госпредприятия "ВостГОК". Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что речь идет о бывшем заместителе генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директора "Торговый дом "Эко-Сервис", которые разработали схему по закупке серы по завышенным ценам. В итоге госпредприятию был нанесен ущерб на 25,4 млн гривен.

"На основании материалов, собранных детективами в ходе досудебного расследования, Национальное бюро добилось аннулирования сделок по закупке ГП "ВостГОК" серы по завышенным ценам. Решение суда вступило в законную силу, а следовательно - создано основания для взыскания из компании в пользу ГП "ВостГОК" безосновательно переплаченных 25,4 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Также отмечается, что в рамках расследования наложен арест и переданы в управление АРМА корпоративные права компании одного из подозреваемых стоимостью более 11 млн гривен.

Напомним, в октябре 2019 года НАБУ сообщили фигурантам о подозрении. Так как их место нахождения не установлено, они были объявлены в розыск.

Ранее РБК-Украина писало, что пятом участнику преступной схемы экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сообщено о подозрении. Речь идет о схеме уклонения от уплаты налогов на сумму почти 50 млн гривен.

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