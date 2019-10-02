НАБУ объявило новые подозрения по делу о растрате "ВостГОК"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о бывшем заместителе генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили двум лицам о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Речь идет о бывшем заместителе генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директоре ООО "Торговый дом "Эко-Сервис". Их объявлено в розыск.

"Действия подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, им сообщено о подозрении в порядке ст. ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины и подозреваемых объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2015 году экс-руководитель предприятия заключил с директором ООО "Торговый дом "Эко-Сервис" дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего было противоправно увеличено цену за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 млн грн.

Кроме того, по данным других СМИ, НАБУ заочно сообщило о подозрении бывшему заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" Игорю Голобородько и директору ООО "Торговый дом" Эко-Сервис "Игорю Ведути по растрате средств.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему растраты средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат по ещу одной схеме.