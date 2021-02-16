НАБУ запросило у Минздрава информацию о всех переговорах по закупке вакцин

Министерство здравоохранения Украины получило от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против COVID-9. Я дал все поручения по подготовке всех необходимых документов. На их подготовку определено три дня, я думаю, что в течение суток все документы передадут в НАБУ", - пообещал Степанов.

По его словам, он уже дал поручение подготовить информацию в течение суток.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 364 УКУ (Злоупотребление служебным положением).

Собеседник РБК-Украина говорит, что фигурантов еще нет, производство открыли недавно.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук заявил о расследовании о закупках вакцины от коронавируса.

До этого в государственном предприятии "Медзакупки" заявили, что Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Также они утверждали, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.