НАБУ запросило у МОЗ інформацію про всі перемовини щодо закупівлі вакцин
Міністерство охорони здоров'я України отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти коронавірусу.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, він вже дав доручення підготувати інформацію протягом доби.
"Сьогодні зранку МОЗ отримало від НАБУ вимогу про надання інформації про всі перемовини з виробниками вакцин проти COVID -19. Я дав всі доручення щодо підготовки всіх необхідних документів. На їх підготовку визначено три дня, я думаю, що протягом доби всі документи передадуть в НАБУ", - пообіцяв Степанов.
Як повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України почало розслідування з приводу закупівлі вакцин від коронавірусу. Правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 364 ККУ (Зловживання службовим становищем).
Співрозмовник РБК-Україна говорить, що фігурантів ще немає, провадження відкрили недавно.
Раніше виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук заявив про розслідування закупівлі вакцини від коронавірусу.
До цього в державному підприємстві "Медзакупівлі" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.
Також вони стверджували, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.