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НАБУ вдалось задокументувати інформацію про корупційні витоки "Укрнафти", - нардеп

Фото: НАБУ вдалось задокументувати інформацію про корупційні витоки "Укрнафти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що Національному антикорупційному бюро України ніби-то вдалось задокументувати інформацію про корупційні витоки "Укрнафти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа.

"Вже нині звільнений заступник голови Офіса президента Шурма зустрівся з Камишиним (він мав його замінити на посаді) Камишиним в одному з київських закладів. Там вони ніби як обговорювали передачу "справ". НАБУ вдалось записати цю розмову", - повідомив Гончаренко.

За його словами, молодший брат Шурми куруватиме фінансові потоки "Укрнафти" і звітувати перед Камишиним.

"НАБУ через посольство однієї з країн передали цей запис керівництву держави. Як результат - Камишин не зайняв пост Шурми, а керівник Укрнафти Корецький тепер в зоні ризику. Шукають заміну", - додав він.

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