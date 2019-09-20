НАБУ сообщило о подозрении свидетелю по делу завода "Краян"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении свидетелю по делу завода "Краян" за отказ от дачи показаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что в суде объявили о подозрении одному из свидетелей по делу по факту завладения 92 млн грн местного бюджета города Одессы во время приобретения зданий ОАО ХК "Краян".

"Прибыв по вызову к Национальному бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины, отказалась давать показания в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, свидетель также, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания во время рассмотрения уголовного производства в Малиновском районном суде Одессы.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст. 385 Уголовного кодекса Украины (отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанности). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ и САП чиновников горсовета подозревают в хищении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Позже стало известно, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыла уголовное производство по факту незаконного обогащения Труханова.

Как сообщало РБК-Украина, руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор в деле покупки здания завода "Краян".