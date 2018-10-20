НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Экс-руководитель Госэкоинспекции не задекларировал имущество на 60 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины (Госэкоинспекции) за незадекларированное имущество на 60 млн грн. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Накануне в пятницу экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

"По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подало заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением", - сказано в сообщении.

В частности, как установили детективы НАБУ, в электронной декларации за 2015 год бывший чиновник не отразил сведения в отношении имущества на общую сумму более 3 млн 774 тыс. грн, а в е-декларации за 2016 год – на общую сумму более 29 млн 616 тыс. грн.

Кроме того, в декларацию, поданную перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 млн 963 тыс. грн.

"Совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 млн грн", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года.

Напомним, в мае Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) сообщило, что направит в Национальное антикоррупционное бюро выводы о полной проверке деклараций за 2015 и 2016 годы экс-главы Государственной экологической инспекции Андрея Заики.

В частности, отмечалось, что в декларации 2015 года, он не задекларировал автомобили жены Mazda 5 и матери Nissan Qashqai и доход от продажи своего прогулочного катера.

Также Заика не указал собственный земельный участок в Ялте, участок жены в Киевской области и 3 земельных участка матери в Киевской и Черниговской областях.

Отметим, Андрея Заику уволили с должности главы Государственной экологической инспекции Украины 22 февраля 2017 года.

Ранее правительство поручило провести служебное расследование по деятельности Заики в должности, и чиновника временно отстранили от выполнения обязанностей.