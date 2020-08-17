НАБУ собирает информацию за рубежом по делу ПриватБанка

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) собирает информацию за рубежом в рамках расследования дела "ПриватБанка". Дело касается вывода средств из банка.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

"Вы знаете, какой это был крупный банк, какие там были транзакции. Определенные события происходили на территории Соединенных Штатов. Тема "ПриватБанка" не исчезает", - сказал Сытник.

Он добавил, что дело о выводе денег из "ПриватБанка" продолжается расследоваться и остается ключевой.

"Дела связанные с выполнением международных правовых поручений. Зависят все от того, насколько быстро мы соберем информацию за рубежом. Много информации уже собрано", - сказал он.

Сытник напомнил о подписанном меморандуме о сотрудничестве с ФБР. "Сотрудничество такое есть, оно достаточно длительное", - сказал глава НАБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Игоря Коломойского, который подозревается в отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина сказал, что Национальный банк продолжит защищать законность решений государства о национализации "ПриватБанка".