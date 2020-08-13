НАБУ и САП фактически подтвердили отсутствие доказательств в деле "Роттердам+", - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, приостановив расследование по делу "Роттердам+", фактически признали бесперспективность дела и отсутствие каких-либо доказательств совершения преступления.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"С процессуальной точки зрения мы считаем, что здесь следствие и сторона обвинения, прокуратура расписались в своей неспособности передать это дело в суд и в том, что нет доказательств, нет доказательств вины. А следовательно, дело должно было быть закрыто", - отметила Одинец.

Она добавила, что сторона защиты так и не получила официальных документов от НАБУ и САП о закрытии дела, что является очевидным нарушением закона со стороны правоохранительных органов.

"Хочу подчеркнуть, что предоставление нам официальных документов, постановления о приостановлении является обязанностью САП, а не нашим правом получить, но они этот долг до сих пор еще не выполнили. И мы не знаем о причине остановки дела", - добавила адвокат.

По ее словам, уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает предельного срока остановки расследования.

"Это приостановление может быть как на один день, так и на 10 лет. То есть, каких-либо ограничений относительно сроков остановки нет", - уточнила адвокат.

Из публичных источников известно, что дело остановлено для получения заключения экспертизы. Однако, по словам Одинец, действующим уголовно-процессуальным кодексом (УПК) такого основания для остановки расследования как необходимость получения экспертизы не предусмотрено.

"Фактически это не может быть реальной процессуальной причиной остановки. Потому что УПК предусматривает исключительный перечень пунктов, согласно которым может быть остановлено следствие. Однако такого пункта, как проведение экспертизы, там нет", - подчеркнула адвокат.

После 3,5 лет безрезультатного расследования, единственным логичным шагом для следствия, по мнению Одинец, является закрытие дела из-за отсутствия доказательств. Однако искусственный медийный резонанс вокруг дела, созданный в первую очередь самим НАБУ и отдельными политиками, мешает это сделать.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесла убытки.

12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Информацию об отсутствии заключения экспертизы, которая установила бы убытки, еще в конце июня 2020 года подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, через что оно может развалиться в суде.

Для расследования дела "Роттердам+" были привлечены 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения.

Этот принцип - так называемая формула "Амстердам+" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил, в том числе, президент Владимир Зеленский.