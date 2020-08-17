НАБУ не расследует заявление Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление бывшего руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть о преступлениях, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственные антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы ее направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Артем Сытник.

Напомним, 21 июля Олег Корецкий написал заявление директору НАБУ Артему Сытнику о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

В своем заявлении Корецкий отметил, что они дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с целью прекратить деятельность телеканала.

Позже Олег Корецкий был уволен с ГБР в связи с "сокращением штата".

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой" находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.