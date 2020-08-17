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НАБУ не расследует заявление Корецкого о давлении на телеканал "Прямой", - Сытник

Автор: РБК-Украина

Заявление передано для расследования другому правоохранительному органу

Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не расследует заявление бывшего руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу.

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть о преступлениях, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственные антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы ее направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Артем Сытник.

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Напомним, 21 июля Олег Корецкий написал заявление директору НАБУ Артему Сытнику о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

В своем заявлении Корецкий отметил, что они дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой" для отыскания и изъятия серверов с целью прекратить деятельность телеканала.

Позже Олег Корецкий был уволен с ГБР в связи с "сокращением штата".

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко подчеркнул неприемлемость ситуации, когда "Прямой" находится под ударом власти, из-за позиции, которую он транслирует.

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