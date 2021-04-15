НАБУ расследует возможное участие НКРЭКУ в коррупционной схеме на 2 млрд грн, - нардеп

"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной схеме по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.

По его словам, подтвержденный детективами НАБУ размер убытков госкомпании от этой схемы за 2019 год и 9 месяцев 2020 года составил 1,944 млрд грн.

"Сейчас детективы НАБУ проводят обыски и допросы основных фигурантов дела", - добавил Наливайченко.

По данным следствия, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн/кВт часов и в то же самое время продавали ее для УЗ по 1,67 грн/кВт час.

"Начатое НАБУ и СБУ расследование коррупционных злоупотреблений сегодняшнего состава регулятора должны быть закончены! А подозреваемые должны сесть на скамью подсудимых", - отметил Наливайченко.

Информация Наливайченко подтверждается опубликованным в Едином госреестре судебных решений постановлениями Высшего антикоррупционного суда о предоставлении разрешения на обыски и другие оперативно-розыскные действия.