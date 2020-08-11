НАБУ пытается сфабриковать дело "Роттердам+", - адвокат

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут прибегнуть к давлению на экспертов, чтобы фальсифицировать выводы экспертизы о якобы нанесении ущерба по делу "Роттердам+" и любой ценой передать дело в суд.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль в эфире "112 Украина".

"Мы предполагаем, что сейчас происходит очень сильное давление на экспертов для того, чтобы они подтвердили эти убытки любой ценой", - отметила адвокат.

По ее словам, собранные более чем за три года досудебного расследования материалы дела не подтверждают ни нанесение ущерба от действия формулы, ни получения сверхприбылей, ни какого-либо состава преступления.

Именно поэтому, по мнению адвоката, НАБУ может прибегнуть даже к незаконному давлению на экспертов, чтобы передать дело в суд и тем самым переложить ответственность за полностью сфабрикованное дело из органа досудебного расследования на суд.

"Как это очень любят говорить прокуроры и следователи: "далее в суде вы разберетесь". Действительно, мы в суде это разобьем, не оставим камня на камне. Это действительно так, поскольку проведено уже более десятка плодотворных, фундаментальных, комплексных экспертиз, которые не оставляют любого шанса для того, чтобы эта (сфабрикованная под давлением - ред.) экспертиза устояла любой ценой", - заверила Дрыгваль.

Адвокат в очередной раз подчеркнула, что формула "Роттердам+" никак не могла нанести ущерб, а лишь показывала экономические реалии, которые действовали на тот момент.

"Мы провели исследования, которые изучили все возможные аспекты, все арифметические, логические, логистические, экономические вопросы, которые только можно было предположить в этом случае по исследованию этой формулы. Поэтому я считаю, что столь комплексного исследования, как это, видимо, еще не было в Украине. Поэтому финал этого дела для нас понятен, дело должно быть закрыто", - отметила адвокат.

Впрочем, закрыть дело, по мнению Дрыгваль, НАБУ и САП могут помешать политические манипуляции, которыми окутано расследование "Роттердам+".

"Я считаю, что сейчас правоохранительные органы стали заложниками политической игры и политической манипуляции", - отметила адвокат.

Напомним, 8 августа 2020 истек срок проведения расследования, которое длилось 3,5 года, с марта 2017 года.

За день до этого главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что САП еще 3 августа остановило расследования, поскольку в деле нет ключевого элемента, без которого оно теряет смысл - экспертизы, которая подтверждает наличие ущерба государству.

Ранее сообщалось, что НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающий нанесение ущерба формуле "Роттердам ". При этом сторона защиты предоставила выводы 4 украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.