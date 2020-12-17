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НАБУ проводит обыски в Минкульте

Киев, Четверг 17 декабря 2020 15:30
НАБУ проводит обыски в Минкульте
Фото: Минкульт (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сегодня, 17 декабря, проводят обыски в Министерстве культуры. Обыски проходят по делу о выдаче разрешительных документов в 2019 году, когда Минкульт еще не был создан.

Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.

Обыски проходят в помещении Минкульта, а также в директорате кульутрного наследия и музеев.

"Уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году - тогда Минкульт еще не было создано. Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства, чтобы законность восторжествовала", - сообщили в министерстве.

Напомним, в конце ноября прошли очередные обыски в Национальном музее Революции достоинства. Тогда проводилась экспертиза строительства музея.

Также РБК-Украина писало, что в начале декабря прошли обыски в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур. Обыски проходили по делу о государственной измене.

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