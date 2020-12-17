НАБУ проводить обшуки в Мінкульті

Фото: Мінкульт (РБК-Україна)

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) сьогодні, 17 грудня, проводять обшуки в Міністерстві культури. Обшуки проходять у справі про видачу дозвільних документів в 2019 році, коли Мінкульт ще не був створений.

Про це повідомили в прес-службі Мінкульту.

Обшуки проходять в приміщенні Мінкульту, а також в директораті кульутрного спадщини і музеїв.

"Кримінальну справу, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році - тоді Мінкульт ще не було створено. Міністерство готове максимально сприяти розслідуванню цієї справи, співпрацювати зі слідством, допомагати з'ясовувати всі обставини, щоб законність восторжествувала", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, в кінці листопада відбулися чергові обшуки в Національному музеї Революції гідності. Тоді проводилася експертиза будівництва музею.

Також РБК-Україна писало, що на початку грудня пройшли обшуки в приміщеннях "Укрспецекспорту", "Укроборонпрому" і в одній з іноземних структур. Обшуки проходили у справі про державну зраду.