НАБУ проводит обыски на лесхозах в Харьковской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц предприятия "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Также отмечается, что во время обыска жилья одного из представителей предприятия, детективы бюро вызвали полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие. В дальнейшем его действия квалифицирует полиция.

В НАБУ сообщили, что ведут расследование по этому делу с февраля 2019 года.

Напомним, 19 августа Государственное бюро расследований сообщило, что по результатам экспертизы, незаконная вырубка леса в Харьковской области нанесла ущерб государству на 58,5 млн гривен. После этого началось следствие.

"С сентября 2018 года по июнь 2019-го должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму 58,5 миллиона гривен. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро. Вырубали преимущественно наиболее ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие", - сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Отметим, 28 августа во время съемки сюжета о возможном хищении леса в Харьковской области, на журналистов напали охранники одного из местных лесоперерабатывающих предприятий. Они избили одного из журналистов и пытались забрать технику.