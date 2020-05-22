НАБУ проводит обыски у члена правления "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у служебных лиц "Укрзализныци" и представителей частных компаний. Источник РБК-Украина в бюро отмечает, что обыски проходят у члена правления УЗ Романа Веприцкого.

Проведение обысков подтверждает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Сообщается, что обыски санкционированы и проводятся в деле о злоупотреблениях должностных лиц УЗ на закупках программного обеспечения для электронного приобретения билетов на поезд сообщением "Киев-Борисполь" (так называемый "Бориспольский экспресс").

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2018 года. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины. Отметим, что руководство УЗ способствует расследованию с целью установления всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Как отметил источник РБК-Украина в НАБУ, обыски проходят в том числе у члена правления компании Романа Веприцкого.

Напомним, в апреле НАБУ завершило расследование дела нардепа Ярослава Дубневича по подозрению в хищении более 93 млн гривен "Укрзализныци". Народному депутату инкриминируют организацию схемы, согласно которой УЗ закупала стрелочную продукцию якобы через посредников, хотя заказ поступал напрямую с Днепропетровского стрелочного завода. В результате данной схемы итоговая стоимость была завышена на десятки миллионов гривен.