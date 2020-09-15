НАБУ просит Венедиктову подписать подозрение нардепу Юрченко

Национальное антикоррупционное бюро Украины просит генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко. Он фигурирует в уголовном деле о получении взятки.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, что в рамках расследования коррупционной схемы Венедиктовой направили проект сообщения о подозрении нардепу, но по состоянию на сегодня письма остались без ответа.

Подробности дела Юрченко

По данным следствия, есть организованная группа, которая получает взятки за использование законных полномочий и обязанностей нардепов. В рамках спецоперации в состав этой группы включили детектива НАБУ "под прикрытием", у которого для внесения изменений в законопроект о бытовых отходах попросили через посредника передать взятку 13 тысяч долларов народному депутату. В дальнейшем нужно было передать еще 200 тысяч долларов для подкупа членов профильного комитета.

В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа планировалось передать еще одну часть денег, но операция была сорвана. В рамках расследования собраны доказательства, чтобы сообщить нардепу о подозрении в получении взятки, склонении к преступлению и обещании взятки лицу, которое занимает ответственное положение.

"Отметим, что такое подозрение может подписать только генеральный прокурор… руководитель департамента Офиса генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в ЕРДР", - говорится в сообщении.

Также не были внесены сведения после совещания Венедиктовой с руководством НАБУ и департамента Офиса генпрокурора. 10 сентября посреднику, который является неофициальным помощником нардепа, сообщили о подозрении. 11 сентября НАБУ повторно направило письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, но ответа нет.

Почему Венедиктова не подписывает подозрение

Как заявила Венедиктова в Верховной раде, на сегодня идет несколько уголовных расследований в отношении нардепов.

"Я вынуждена не впервые вам сообщать об обстоятельствах тех дел, о которых вы последние два дня читаете в СМИ. Я считаю, что это некорректно проговаривать именно в такой способ… Я хочу сказать, что я никого не буду покрывать. Если есть состав преступления и он доказан, то конкретного депутата с конкретной фамилией привлекут к уголовной ответственности. Я могу назвать фамилию - это Юрченко. Это народный депутат, человек с особым процессуальным статусом", - отметила генпрокурор.

По ее словам, в этом деле у нее возникают сомнения в объективности сведений, которые должны подлежать доказыванию, - время, место и способ обсуждения нардепом и его помощником действий по получению неправомерной выгоды. А также время, место и способ предоставление Юрченко своему помощнику указаний на совершение этих действий.

Она также добавила, что поданные ей материалы не содержат доказательства предоставления взятки. Поэтому она считает невозможным подписание подозрения.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина рассказала, что Запад критически наблюдает за ситуацией вокруг НАБУ, в том числе в связи с признанием неконституционным назначения директора бюро Артема Сытника.