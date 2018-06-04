НАБУ предоставили доступ к документам Нацбанка по делу о растрате рефинансирования

Чиновников НБУ подозревают в растрате 12 млрд гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило доступ к документам Национального банка по делу о возможной растрате более 12 млрд гривен рефинансирования. Об этом сообщает портал "Слово и Дело" со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что Соломенский райсуд Киева предоставил детективам доступ к документам НБУ о состоянии задолженности "Терра Банка". По версии следствия, в период 2014-2015 чиновники Нацбанка в интересах третьих лиц и по предварительному сговору с должностными лицами в "Пивденкомбанке", банке "Киевская Русь", "Дельта Банке" и других банках растратили более 12 млрд гривен путем незаконного рефинансирования указанных учреждений.

В частности, в 2014 НБУ и "Терра Банк" заключили кредитные договоры о предоставлении кредитов рефинансирования, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности. В августе того же года этот банк признали неплатежеспособным. В связи с этим следствие просило доступ к документам, чтобы установить состояние задолженности "Терра Банка" перед НБУ по кредитным договорам, предоставленным в течение 2014 года.

Напомним, ранее в Украине назвали самых крупных должников по кредитам рефинансирования.