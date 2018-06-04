НАБУ надали доступ до документів Нацбанку у справі про розтрату рефінансування

Чиновників НБУ підозрюють у розтраті 12 млрд гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримала доступ до документів Національного банку у справі про можливу розтрату понад 12 млрд гривень рефінансування. Про це повідомляє портал "Слово і Діло" з посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що Солом'янський райсуд Києва надав детективам доступ до документів НБУ про стан заборгованості "Терра Банку". За версією слідства, в період 2014-2015 чиновники Нацбанку в інтересах третіх осіб та за попередньою змовою з посадовими особами у "Південкомбанку", банку "Київська Русь", "Дельта Банку" та інших банках розтратили понад 12 млрд гривень шляхом незаконного рефінансування зазначених установ.

Зокрема, у 2014 НБУ і "Терра Банк" уклали кредитні договори про надання кредитів рефінансування, стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримки ліквідності. У серпні того ж року цей банк визнали неплатоспроможним. У зв'язку з цим слідство просило доступ до документів, щоб встановити стан заборгованості "Терра Банку" перед НБУ за кредитними договорами, наданими протягом 2014 року.

Нагадаємо, раніше в Україні назвали найбільших боржників за кредитами рефінансування.