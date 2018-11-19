НАБУ получило доступ к документам фирм Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (fdu.org.ua)

НАБУ получило временный доступ к документам металлургического комбината "Азовсталь" и ООО "Метинвест-СМЦ" по делу КБТЗ

В рамках дела о возможном злоупотреблении служебным положением должностными лицами Киевского бронетанкового завода детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) получили временный доступ к документам металлургического комбината "Азовсталь" и ООО "Метинвест-СМЦ", которые принадлежат Ринату Ахметову. Такие решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Детективы НАБУ расследуют возможное злоупотребление служебным положением должностными лицами КБТЗ во время закупки импортной стали российского происхождения по цене выше, чем отечественная спецсталь марки "71".

При этом отметим, что в контракте между Министерством обороны Украины и КБТЗ было согласовано закупать импортную сталь для производства бронетранспортера БТР-3 в случае отсутствия отечественного аналога. Однако вопреки этой норме сталь закупали за границей.

В НАБУ установили, что между КБТЗ и ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" был заключен договор подряда на производство корпусов для БТР. В условиях договора ЛКМЗ обязуется изготовить корпус к БТР из спецстали марки "71". Дополнительным соглашением внесены изменения к основному договору в части марки стали: отечественную сталь заменено на импортный аналог - спецсталь марки АТИ500AR. Во исполнение условий этого договора подряда между КБТЗ и ООО "Альфа Техно Импорт" заключен договор поставки спецстали марки АТИ500AR.

Установлено, что "АТИ" является официальным партнером SA NLMK Sales EUROPE по вопросам реализации металлопродукции производства NLMK Clabecq (Бельгия) на территории Украины. В свою очередь компания заключила внешнеторговые контракты на поставку стали с компаниями-нерезидентами Бельгии, Латвии, Эстонии, что, по предварительным данным, принадлежат российскому концерну "НЛМК".

Также детектив указал, что с целью установления размера разницы между стоимостью фактически закупленной КБТЗ у "АТИ" импортной стали и стоимостью украинской спецстали марки "71" возникла необходимость в получении исходной информации для сравнения указанного сырья для производства корпусов бронетранспортеров.

В связи с этим, в НАБУ просило суд предоставить временный доступ к документам металлургического комбината "Азовсталь", который является производителем спецстали марки "71" начиная с 2014 года. Также детективы получили доступ к документам ООО "Метинвест-СМЦ", которое является поставщиком указанной марки спецстали.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает должностных лиц Киевского бронетанкового завода в злоупотреблении на 57,1 млн гривен