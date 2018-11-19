НАБУ отримало доступ до документів фірм Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (fdu.org.ua)

НАБУ отримало тимчасовий доступ до документів металургійного комбінату "Азовсталь" та ТОВ "Метінвест-СМЦ" по справі КБТЗ

В рамках справи про можливе зловживання службовим становищем посадовими особами Київського бронетанкового заводу детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали тимчасовий доступ до документів металургійного комбінату "Азовсталь" та ТОВ "Метінвест-СМЦ", які належать Рінату Ахметову. Такі рішення прийняв слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вадим Сенін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Детективи НАБУ розслідують можливе зловживання службовим становищем посадовими особами КБТЗ під час закупівлі імпортної сталі російського походження за ціною вище, ніж вітчизняна спецсталь марки "71".

При цьому зазначимо, що в контракті між Міністерством оборони України та КБТЗ було погоджено закуповувати імпортну сталь для виробництва бронетранспортера БТР-3 у разі відсутності вітчизняного аналога. Однак всупереч цій нормі сталь закуповували за кордоном.

У НАБУ встановили, що між КБТЗ та ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" було укладено договір підряду на виробництво корпусів для БТР. В умовах договору ЛКМЗ зобов'язується виготовити корпус до БТР з спецсталі марки "71". Додатковою угодою внесені зміни до основного договору в частині марки стали: вітчизняну сталь замінено на імпортний аналог - спецсталь марки АТИ500AR. На виконання умов цього договору підряду між КБТЗ та ТЗОВ "Альфа Техно Імпорт" укладено договір поставки спецсталі марки АТИ500AR.

Встановлено, що "АТВ" є офіційним партнером SA NLMK Sales EUROPE з питань реалізації металопродукції виробництва NLMK Clabecq (Бельгія) на території України. У свою чергу компанія уклала зовнішньоторговельні контракти на постачання сталі з компаніями-нерезидентами Бельгії, Латвії, Естонії, що, за попередніми даними, належать російському концерну "НЛМК".

Також детектив зазначив, що з метою встановлення розміру різниці між вартістю фактично закупленої КБТЗ у "АТВ" імпортної сталі і вартістю української спецсталі марки "71" виникла необхідність в отриманні вихідної інформації для порівняння зазначеної сировини для виробництва корпусів бронетранспортерів.

У зв'язку з цим НАБУ просило суд надати тимчасовий доступ до документів металургійного комбінату "Азовсталь", який є виробником спецсталі марки "71" починаючи з 2014 року. Також детективи отримали доступ до документів ТОВ "Метінвест-СМЦ", яке є постачальником зазначеної марки спецсталі.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підозрює посадових осіб Київського бронетанкового заводу в зловживанні на 57,1 млн гривень