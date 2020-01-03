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НАБУ открыло дело на Трубу из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат

Новости » Политика     03.01.2020 - 16:42
НАБУ открыло дело на Трубу из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат
Фото: Роман Труба (УНИАН)

НАБУ начало расследование в уголовном производстве из-за записей разговоров в кабинете Трубы

Детективы Национального Антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование в уголовном производстве относительно разговоров экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и его заместителем Андреем Смирновым с предварительной правовой квалификацией по статье 369-2 ч.2 УК (злоупотребление влиянием). Выдержки из единого реестра досудебных расследований опубликовал управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань.

По данным Голованя, расследование начато во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда от 13 декабря.

"Согласно статье 214 УПК Украины, уполномоченные лица НАБУ не внесли соответствующие сведения, изложенные в сообщении об уголовных правонарушениях в ЕРДРУ. Их бездействие было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде", - написал Головань в своем блоге для "Украинской правды".

НАБУ открыло дело на Трубу из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат

Напомним, адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко подали в НАБУ и Генеральную прокуратуру заявления относительно фигурантов опубликованных записей разговоров в кабинете Романа Трубы, которые могут свидетельствовать о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны Офиса президента Украины.

Кроме того, адвокаты Петра Порошенко инициировали также ряд уголовных производств в отношении экс-директора ГБР Романа Трубы.

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