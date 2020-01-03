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НАБУ відкрило справу на Трубу через записи розмов в його кабінеті, - адвокат

Новини » Політика     03.01.2020 - 16:42
НАБУ відкрило справу на Трубу через записи розмов в його кабінеті, - адвокат
Фото: Роман Труба (УНІАН)

НАБУ розпочало розслідування у кримінальному провадженні щодо записів розмов в кабінеті Труби

Детективи Національного Антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо розмов екс-голови Державного бюро розслідування Романа Труби з керівником Офісу президента Андрієм Богданом та його заступником Андрієм Смирновим з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань опублікував керуючий партнер адвокатського об’єднання "Головань і партнери" Ігор Головань.

За даними Голованя, розслідування розпочате на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду від 13 грудня.

"У визначений в статті 214 КПК України уповноважені особи НАБУ відповідні відомості, що викладені в повідомленні про кримінальні правопорушення до ЄРДР не внесли. Їх бездіяльність була оскаржена до Вищого антикорупційного суду", - написав Головань в своєму блозі для "Української правди".
НАБУ відкрило справу на Трубу через записи розмов в його кабінеті, - адвокатНАБУ відкрило справу на Трубу через записи розмов в його кабінеті, - адвокат

Нагадаємо, адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка подали до НАБУ і Генеральної прокуратури заяви стосовно фігурантів опублікованих записів розмов у кабінеті Романа Труби, які можуть свідчити про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України.

Окрім того, адвокати Петра Порошенка ініціювали також низку кримінальних проваджень проти особисто екс-директора ДБР Романа Труби.

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