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НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Фото: ексголова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко (spfu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні №12020000000000236 від 11.03.2020 за фактом створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", - йдеться в повідомленні.

Разом із Сенниченком у розшук оголосили: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього виконуючого обов'язки директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

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