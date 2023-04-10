НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, якого підозрюють у створенні злочинної організації та заволодіння понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні №12020000000000236 від 11.03.2020 за фактом створення злочинної організації та заволодіння коштами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", - йдеться в повідомленні.

Разом із Сенниченком у розшук оголосили: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього виконуючого обов'язки директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.